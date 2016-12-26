الجيش العراقي: انتصارات جديدة قريباً في الموصل

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بغداد – أعلن الجيش العراقي، الإثنين، أن عملية تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش مستمرة، وستعلن خلال الأيام المقبلة تباشير انتصارات جديدة في الساحل الأيسر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، إن “القوات العراقية تقاتل في قلب مدينة الموصل وفي الساحل الأيسر للسيطرة على معظم أحيائه، والقوات العراقية ليست في عجالة لإتمام عمليات التحرير للحفاظ على أرواح المدنيين”.

وأضاف “منذ انطلاق العملية العسكرية في الموصل قبل أكثر من شهرين، حققنا نتائج كبيرة، وتم قتل أعداد كبيرة من عناصر داعش، وقطع طرق إمداداته، وتوجيه ضربات جوية دقيقة، وإن القوات العراقية بحاجة إلى وقت لإنجاز التحرير لكن ليس لعامين كما ذكرت تقارير عسكرية أمريكية”.

وأوضح أن “عملية تحرير الموصل مستمرة والأيام القادمة سنعلن تباشير نصر جديد في قواطع العمليات العسكرية، ويومياً لدى القوات العسكرية عمليات عسكرية، والخطة تسير بشكل متواصل، مع الأخذ بنظر الاعتبار حماية أرواح المدنيين، ولدينا قوات مدربة على حرب الشوارع لقتال داعش”.

وقال المتحدث العراقي “نعمل باستمرار على إجراء إعادة انتشار القوات العراقية بعد إتمام كل عملية عسكرية يشمل توزيع القطعات والأسلحة وتفتيش المناطق من مخلفات داعش، وهو أسلوب عسكري وصفحة من صفحات المعركة، وإعطاء استراحة للمقاتلين وهذا مهم جداً”، وفقا لـ«سكاي نيوز».