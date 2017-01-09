الجيش العراقي يتقدم للسيطرة على ساحل الموصل الأيسر

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بغداد – أفاد ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، اليوم الإثنين، بأن القوات العراقية تتقدم بشكل كبير لتحرير الأحياء والمناطق السكنية من عدة محاور خلال عمليات المرحلة الثانية لإنهاء تحرير الساحل الأيسر .

وقال اللواء الركن معن السعدي، أحد قادة جهاز مكافحة الإرهاب، إن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع والشرطة الاتحادية التي تعمل من محاور عديدة، تمكنت من فرض سيطرتها بالكامل على مناطق أغلبها كانت تشكل خطراً كبيراً على السكان والقوات، منها المزارع وسومر ودوميز، وفلسطين، والحاصودي، ضمن المحور الجنوبي الشرقي”.

وأشار إلى أن القوات العراقية تمسك الآن الأرض بالمناطق المذكورة وتقوم بتمشيطها وتطهيرها، وتعتقل المتورطين مع داعش من الذين لم يتمكنوا من الفرار مع أقرانهم.

وأضاف أن القوات فرضت سيطرتها بالوقت نفسه على منطقة البلديات والضابط والكفاءات والصديق، وهي الآن تتقدم باتجاه ساحة الاحتفالات التي تفصل بين منطقة نركال، والمجموعة الثقافية ضمن المحور الشمالي.