الجيش الليبي يوجه ضربة جوية ضد قيادات للقاعدة بالجفرة

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طرابلس – كشف المتحدث الرسمي بإسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، عن توجيه سلاح الجو الليبي ضربة وصفها بالمحكمة والدقيقة “للجماعات الإرهابية” أثناء اجتماع لقادة ميليشيا تنظيم القاعدة الإرهابي في قاعدة الجفرة وسط ليبيا”.

وأكدت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر استهداف طائرة عسكرية اليوم، كانت تنقل ذخائر إلى قاعدة الجفرة الجوية، بحسب «وكالة الأنباء السعودية».

وذكر شهود عيان وفقاً لوسائل إعلام ليبية، سقوط عدد من القتلي والجرحي في صفوف الكتائب المسلحة المسيطرة علي قاعدة الجفرة، ومن بين المصابين العقيد إبراهيم بيت المال المتحدث بإسم المجلس العسكري مصراتة.