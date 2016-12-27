الجيش النيجيري: عودة 3 آلاف نازح بعد طرد بوكو حرام

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أبوجا- قال الجيش النيجيري، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص في شمال شرق نيجيريا كانوا قد اضطروا للفرار خلال تمرد جماعة بوكو حرام عادوا إلى بلدتهم بعد فتح طرق رئيسية في المنطقة.

وبحسب وكالة رويتز، كانت بوكو حرام قد استولت على بلدة داماساك في شمال غرب ولاية بورنو- الأكثر تضررا من نشاط المتشددين- في أواخر عام 2014 عندما سيطرت الجماعة على مساحة كبيرة في شمال شرق البلاد. وطرد الجيش المتمردين من البلدة في يوليو.

وقال الرئيس محمد بخاري إن الجيش سيطر على المعسكر الرئيسي لبوكو حرام في غابة سامبيسا.

وأعلنت الحكومة أنها ستعيد فتح طريقين بين مايدوجوري عاصمة بورنو وبلدتي داماساك وباجا الشماليتين، وتسبب تمرد بوكو حرام التي تسعى لإقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا إلى تشريد أكثر من مليوني شخصا. وقتل نحو 15 ألفا.

وبعد إعلان استعادة السيطرة على معسكر سامبيسا أعلن تيكور بوراتاي رئيس أركان الجيش أن المنطقة التي كانت محمية طبيعية في السابق ستستخدم كقاعدة تدريب للجيش لمنع عودة المتشددين.

وعلى الرغم من تراجع بوكو حرام في مواجهة هجوم عسكري في الأشهر القليلة الماضية لا تزال الحركة المتشددة تنفذ تفجيرات انتحارية في شمال شرق نيجيريا وفي النيجر والكاميرون المجاورتين.