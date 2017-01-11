الجيش اليمني يحبط هجومًا عنيفًا للانقلابيين في الجوف

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صنعاء – تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، خلال الساعات الماضية من التصدي لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي وصالح على مواقع عديدة في مديريتي المصلوب والغيل بمحافظة الجوف.

وقالت مصادر عسكرية، إن “قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من كسر هجوم الميليشيات على منطقة سداح ووقز بمديرية المصلوب، ومنطقة قويحش، بمديرية الغيل، ومنطقة الساقية والسلان بين مديريتي الغيل والمصلوب” وفقاً لموقع «يمن برس».

وتكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر بشرية فادحة خلال المعارك التي استمرت عدة ساعات، بينما لاذ بقية المهاجمين بالفرار.