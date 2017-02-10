الجيش اليمني يلقي القبض على عشرين حوثيا في المخا

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عدن – ألقت قوات الجيش اليمني القبض على عشرين من عناصر ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح خلال عمليات تمشيط لعدد من الأحياء في مدينة “المخا” التابعة لمحافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكر مصدر عسكري ميداني بالمحافظة في تصريح له بهذا الشأن أن قوات الجيش ألقت القبض على عشرين من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح خلال قيامها بتمشيط الأحياء الشمالية لمدينة “المخا” غرب تعز، كانوا يختبئون بعدد من المنازل.

وقال المصدر ذاته بحسب «الإخبارية» “إن الفرق الهندسية تواصل عملياتها بنزع الألغام والأجسام المتفجرة من كافة أحياء المدينة ومحيطها، والتي زرعتها الميليشيات خلال الأسابيع الماضية بهدف إعاقة تقدم قوات الجيش”.

وكانت قوات الجيش اليمني قد تمكنت يوم (الأربعاء) بمساندة طيران التحالف العربي من استكمال السيطرة على مدينة “المخا” الساحلية ومينائها الاستراتيجي بعد معارك عنيفة استمرت عدة أيام وأسفرت عن مصرع وإصابة المئات من عناصر الميليشيات.