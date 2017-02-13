«الحاج سردينة».. صاحب الحكمة ومُلهم رواد السوشيال ميديا

رؤية – خاص

غزت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بعض مئات الكومكس والصور المستوحاة من مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” للنجم نور الشريف والذي عرض لأول مرة في التسعينيات من القرن الماضي.

وجاءت أغلب التعليقات الساخرة والنصائح التي رافقت الصور والكومكس من أبطال المسلسل الفنان الراحل نور الشريف والذي كان اسمه في المسلسل “عبد الغفور” والفنان عبد الرحمن أبو زهرة وكان اسمه “الحاج سردينة” والفنانة عبلة كامل واسمها “فاطمة”.

وتحولت بعض المشاهد واللقطات التي دارت بين “الحاج سردينة” و صبيه في المسلسل “عبد الغفور” إلى نصائح كتبت بالعربية واللغة الإنجليزية أيضا وهو ما تسبب في انتشارها على نحو واسع، فيما دشن البعض صفحة باسم “الحاج سردينة” عبر موقع فيس سبوك وصلت إلى مليون مشترك.

ودارت اغلب الصور والكومكس عن المواقف اليومية التي يتعرض لها الموظفون بين زملائهم ومدرائهم والموارد البشرية الـ “HR”.

ومن أشهر ما تداوله رواد السوشيال ميديا كومكس ينصح فيه “الحاج سردينة” ابنه “محفوظ ” الذي قدمه الفنان الراحل مصطفى متولي ويقول له “خرش القط يخربشك.. متجيش جنبه ميجيش ناحيتك..خلصانة ومعاها حصانة يا محفوظ يا بني”.

كومكس آخر ساخر جمع “سردينة” ب”عبد الغفور” يقول له “تشتغل بدراعك تاكل عيش.. تشتغل بدماغك تفتح فرنة عيش” ليرد عليه صبيه “يا سلااام.. معلم بجد”.

وعن البطالة وجه “سردينة” نصيحة لصبيه قائلا “طول ما التلاجة محتاجة اشتغل أي حاجة”.

الكومكس لم تخلو من بعض المواقف والأمور اليومية التي تعود عليها المصريون ومنها الفارق بين باقة الإنترنت والـ”واي فاي” فيقول “سردينة”.. “واللي اتعود على الـwifi عمر ما الباقة تملى عينه” ليرد “عبد الغفور” عليه “الله يا معلم..كلام رواتر.. خلصانة بسلك نت”.

وعن الصداقة والغدر يقول “سردينة” لصبيه “احفظ شكل اللي باعك واعرف عمل إيه، بكره الأيام تذله وتعمل مزاد عليه”، وأيضا “الصحاب في كل حتة والجدعان خمسة ستة”.

أما عيد الحب الذي يوافق 14 فبراير الجاري، فنال الحظ الأكبر هذه الأيام انتشرت عشرات الكومكس والصور الساخرة في شكل مناقشات حادة تجمع “عبد الغفور” و”فاطمة” بسبب تهربه من الهدية ومحاولة مصالحتها.

ولم تسلم المباريات الأخيرة التي جمعت المنتخب المصري بالكاميرون والأهلي بالزمالك نصيبا كبيرا من الصور والأقاويل الساخرة للحاج سردينة وعبد الغفور وزوجته فاطمة، في شكل سخرية ومكايدات مضحكة.

“لن أعيش في جلباب أبي” من أشهر المسلسلات المصرية التي عرضت لأول مرة عام 1996 من بطولة نور الشريف وعبلة كامل وعبد الرحمن أبو زهرة ومصطفى متولي ومحمد رياض وحنان ترك وناهد رشدي وفاء صادق ﺗﺄﻟﻴﻒ إحسان عبدالقدوس ﺇﺧﺮاﺝ أحمد توفيق.