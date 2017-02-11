الحب والألم في «شدن طبيب»

رؤية

عمان- صدر حديثا عن الآن ناشرون وموزعون، رواية “شدن طبيب” للطبيب الشاب عمر بن عبد الله، وفيها يغوص في أعماق النفس البشرية، وتأرجحها بين الشك واليقين، التصديق والتكذيب، الإخلاص والخيانة، والصمود والانهيار.

هل الحب مصدر كل ما هو مؤلم؟ وهل الأنثى، التي نعطيها دوماً رداء القدسية في كل علاقة، هي الذئب فعلا؟ وأن الرجل ليس إلا حملا وديعا؟ وهل الطبيب يشعر بما يشعر به غيره؟ أم إن ما يملكه من معلومات عن الأمراض تقيهِ شرَ أصحابها؟

مما جاء على الغلاف الأخير للرواية، ما نصه للدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن التركي: “توارى “حمد” ولم يبدُ “جابر”، وانشغلتْ “نوف”، ولم يأبَه “الشيخ” وبقي “خالد” بطلا دون بطولة؛ يشجو فيشدو، ويغترب ليقترب، وتتخيله صامتاً فيُفصح، ومكتئباً فيبتهج، وحين يسعد يبتئس، ويغيب فيحضر الشخوصُ دون نصوص. أهي صورة وعي مُصادَر، وسلطة متصدرة، وأسئلة يزداد توالدها، وإجابات يتعذر تبريرها، أم هو واقع نحياه، وخيال نفر منه، ومعادلة حياة لا تدين لمن دان لها، ولا تدنو لمن يودُها؟

من أجواء الرواية:

“…توغل “حمد” في سرد التفاصيل العلمية، في الوقت الذي أطرق فيه “خالد” وكأنه لم ينتظر هذا الرد، ففهم “حمد” المقصد وأعاد على صديقه السؤال: ما الذي تعلمناه من طب الألم؟

قال “خالد”:

– حينما يكبر الشعور بشيء، تقل القدرة على التعبير عنه.. هذا ما تعلمتُه من “طب الألم”.

هز “حمد” رأسه وهو يخاطبه:

– كعادتك، تدخل الفلسفة في كل شيء، ولكن بدأنا نقترب.. ما الذي يؤلمك يا صديقي؟

رد “خالد” بتأثر:

– قلت لي ذات مرة، إن من الأشياء الممتعة في رحلة الطب الشعور بأنك ذاهب لشيء جميل لا تدرك نهاية تفاصيله، وتذْكر كيف بدأتَ بحب جراحة المخ والأعصاب وانتهيتَ بالتخصص في جراحة التجميل!

– نعم!

– والعلاقات الإنسانية كذلك، تبدأ بالسير على جَمالها ولا تعرف بما ستنتهي إليه الأمور.

– ألم تقل لي ذات مرة، إن تمامَ الحظوظ ليس من طبع الحياة، وإلا لاستغنى الناس عن الناس!”