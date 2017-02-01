الحريري: السعي جار لإعداد قانون جديد للانتخابات النيابية

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بيروت – أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها، اليوم الأربعاء، أن السعي ما زال جارياً لإعداد قانون إنتخابي جديد.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية عن الحريري قوله إنه “عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على أولوية إجراء الانتخابات، لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد..فالتلازم بين الأمرين، قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر، بين مختلف المكونات السياسية، لا يعني الوصول إلى الطريق المسدود، لا بل أرى أنه يشكل دليل عافية”.

وأضاف الحريري: “الكل ينادي بدفن قانون (الستين)، وهو قانون معمول به، منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على إنتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لان يعيش أيضاً عشرات السنين، لذلك يجب ألا نيأس من التوصل إلى قانون جديد، ويجب أن نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون، لا يثير المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية”.

وتابع رئيس الحكومة: “يهمني هنا التأكيد، على أن ورش العمل السياسية، يجب أن تستمر، وأن الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى، مسؤولية الجميع، لا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة”.

وأعلن أنه في هذا المجال، على خط واحد مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مضيفاً: “وأريد أن أطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، بأن شيئاً من ذلك لن يحصل، وأن التفاهم على حماية الاستقرار السياسي، راسخ ومتين وأقوى من أن تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي”.