الحريري: الفقر في لبنان تخطى الـ 30 بالمائة

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بيروت – قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن نسبة الفقر في لبنان تخطت الـ 30 %، ووصلت نسبة البطالة إلى 25% وإلى 35% بين الشباب، فيما وصل النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%.

وأوضح الحريري، في كلمة له قبل إلقاء البيان الوزارى لحكومته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن “عملية استعادة الثقة تبدأ بالاتفاق على الواقع الذى نحن فيه”.

وبحسب “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، أشار إلى أن “عنوان الحكومة هو استعادة الثقة، لأن الثقة هي أغلى ما يمكن أن يملكه بلدنا، واستعادتها هي أسرع ما يمكن أن ننجزه بالتعاون مع مجلس النواب، لأنه كلما ارتفع منسوب الثقة لدى المجتمعات، تحقق الازدهار والاستقرار والنجاح، وعندما تبدأ الثقة بالتراجع، يكون الواقع في طريقه نحو الفشل”.