الحكم بإعدام منفذ الهجوم على كنيسة بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

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واشنطن – قضت هيئة المحلفين الأمريكية، الثلاثاء، بالإعدام على الشاب الأمريكي “ديلان روف”، المُدان بقتل تسعة مصلين سود في هجوم مسلح نفذه في العام قبل الماضي 2015، استهدف كنيسة للسود في “تشارلستون”، بولاية نورث كارولاينا.

ولدى النطق بالحكم لم يحرك روف (22 عامًا) ساكنًا، علمًا بأنه وخلال محاكمته التي تولى فيها الدفاع عن نفسه بنفسه لم يبد أي ندم على فعلته ولا قدم اعتذارًا عما اقترفت يداه.

واتفقت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا بالاجماع على أن جريمة “روف” تنطوي على كل الظروف المشددة وليس فيها أي عذر مخفف، بحسب «وكالة الأنباء الفرنسية».