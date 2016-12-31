الحكومة الأردنية ترفع أسعار المواد النفطية مع بداية العام الجديد

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عمّان – قررت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، اعتماد رفع أسعار المحروقات خلال شهر يناير 2017.

وبحسب «وكالة الأنباء الأردنية» اعتمدت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردن الأسعار الجديدة بنسب مختلفة للمحروقات النفطية حيث رفعت سعر البنزين اوكتان 90-95 مقابل تغيير سعر السولار والكاز بعدما كانت قد اقرت تعديل السعر الشهر الماضي وتخفيضه بنسب بسيطة تزامنا والسعر العالمي .

واعتمد اللجنة سعر البنزين أوكتان 90 إلى 620 فلساً مقارنة بمبلغ 580 فلسا الشهر الماضي وسعر بنزين اوكتان 95 إلى 810 فلسا مقارنة بمبلغ 755 فلسًا خلا ديسمبر 2016 وسعر السولار والكاز قررت رفعه إلى 465 فلسا مقارنة بمبلغ 435 فلسا لكل لتر واحد كما تم تثبيت سعر الغاز المنزلي بنفس السعر السابق (7 دينار).

وحررت الحكومة الأردنية أسعار المشتقات النفطية بشكل كلي ليعتمد على السعر العالمي للمحروقات بشكل شهري تزامنا مع قرارت مشابهة اعتمدت بغالبية الدول العربية مع تراجع أسعار النفط الخام غير أن برميل النفط ارتفع مؤخرا إلى 53.2 دولار بعدما كان قد نزل إلى 20 دولار خلال العام 2016.