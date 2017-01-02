الحكومة التركية: الإعلان قريباً عن هوية منفذ هجوم إسطنبول

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أنقرة – قال المتحدث باسم الحكومة التركية “إن السلطات تقترب من التعرف بشكل كامل على المسلح المسؤول عن هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول، قتل خلاله 39 شخصاً في يوم رأس السنة وإنها اعتقلت 8 أشخاص آخرين”.

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش خلال مؤتمر صحافي “تم اكتشاف معلومات بشأن البصمات والمظهر الأساسي للإرهابي، في العملية التي تعقب ذلك سيجري العمل على التعرف عليه بشكل سريع”.

وأضاف أن “من الواضح أن التوغل العسكري التركي في سوريا في أغسطس أزعج جماعات إرهابية ومن يقفون وراءها”، لكنه قال “إن الهجوم سيستمر حتى يتم القضاء على كل المخاطر التي تهدد تركيا”.

واعتقلت الشرطة التركية، اليوم الإثنين، ثمانية مشتبه بهم وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي تبناه تنظيم داعش في ملهى ليلي في إسطنبول.

ولم تتوافر أي معلومات حول المعتقلين الذين قبضت عليهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب، وفقا لـ«24».