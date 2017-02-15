الحكومة الروسية: نتلقى تقريرًا حول تأمين مطارات مصر خلال أيام

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موسكو – أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن ترسل وزارة النقل الروسية، خلال الأسبوع الجاري، تقريرًا عن نتائج الرحلات المنتظمة للخبراء الروس للقاهرة، بهدف تفقد مستوى الأمن في المطارات المصرية.

ووفقًا لما أوردته وكالة “أنباء روسيا”، فقد أوضح “دفوركوفيتش” أن الحكومة الروسية لم تتلق بعد تقرير الفريق الذي زار القاهرة، إذ تنتظره خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أنه في نهاية ديسمبر 2016، أجرى المتخصصون في مجال الطيران الروسي عمليات تفتيش منتظمة لمطار القاهرة الدولي، وقام الخبراء بتفتيش مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وتوقفت الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة نهاية 2015، عقب تحطم طائرة من طراز “آيرباص 321″ كانت في طريقها من شرم الشيخ لـ”سان بطرسبورج” الروسية، فوق سماء سيناء، نتيجة عمل إرهابي، وأسفر الحادث عن مقتل 224 شخصًا، بينهم 7 من أفراد الطاقم.