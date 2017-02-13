الحكومة السورية مستعدة لتبادل السجناء مع المعارضة

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دمشق – قالت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الإثنين، إن الحكومة أبدت استعدادها لمبادلة سجناء لديها بمحتجزين لدى جماعات المعارضة المسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، عن مصدر رسمي قوله: “تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية أنها على استعداد وبشكل مستمر وخاصة في إطار الجهود المبذولة لاجتماع أستانا المقبل، لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية رجالا ونساء وأطفالا مدنيين وعسكريين”.

وتطلق دمشق اسم “الجماعات الإرهابية” على جميع فصائل المعارضة التي تحمل سلاحا.

وعزا المصدر ذلك إلى “أهمية حياة وسلامة كل مختطف سوري أينما كان على الأراضي السورية”، و”حرص الدولة السورية على كل مواطن مختطف في أي مكان”.

والسبت قالت وزارة الخارجية في كازاخستان، إنها وجهت دعوات لوفدي الحكومة السورية والمعارضة، لحضور اجتماعات بشأن الأزمة السورية في العاصمة أستانة في 15 و 16 فبراير.