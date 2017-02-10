الحكومة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية وفاة الأسير«الجلاد»

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القدس المحتلة – حملت الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وفاة معتقل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وتوفي محمد عامر الجلاد (24)عامًا، في مستشفى بيلنسون الإسرائيلي، متأثرا بإصابته برصاص حي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، شمالي الضفة الغربية، العام الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان صحفي، إن السلطات الإسرائيلية “ارتكبت جريمة مزدوجة بحق الجلاد، وذلك عندما أطلقت النار عليه في تشرين ثان الماضي، وأصيب إثر ذلك بصدره ومن ثم اعتقاله، وتبين أنه يعاني من مرض السرطان ويخضع للعلاج”.

وأكد المحمود أن “استمرار الصمت الدولي وعدم محاسبة إسرائيل هو الذي يشجعها على اقتراف المزيد من القتل والملاحقة والتنكيل بحق أسرانا الأبطال وأبناء شعبنا”.

بدوره، اتهم وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، السلطات الإسرائيلية “بممارسة سياسة الإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية بحق الجلاد”.

وأضاف : “وفاة الجلاد تقدم دليلا ساطعا على انتهاكات إسرائيل للقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب أن تحاسب عليها إسرائيل أمام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية”.

(وكالات)