الحكومة الليبية تعيد 169 مهاجرًا سنغاليًا غير شرعي إلى بلادهم

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طرابلس – أعادت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الخميس، 169 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسية السنغالية، إلى بلادهم.

جاء ذلك وفقاً لـ”حسني بوعيانة”، رئيس وحدة الإعلام بجهاز الهجرة غير الشرعية، في العاصمة طرابلس فرع طريق السكة (تابع لحكومة الوفاق)، في تصريح خص به الأناضول. وقال بوعيانة، إن “عملية الترحيل هذه تعتبر المرحلة الثانية بعد إتمام الأولى التي تم فيها ترحيل مهاجرين من الجنسية النيجيرية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية”.

وأضاف بوعيانة بحسب الأناضول، أن عملية الترحيل التي تمت اليوم جواً عبر مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، استهدفت 169من الجنسية السنغالية بينهم امرأة واحدة.

وأمس الأول الثلاثاء الماضي، رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس فرع طريق المطار، 171 مهاجراً نيجيرياً غير شرعي من العاصمة الليبية، إلى بلادهم.

وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية، لاسيما في القربولي شرق العاصمة وصبراتة وزوارة غربها؛ حيث تنطلق منها قوارب الهجرة باتجاه شواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها مئات من جنسيات عربية وإفريقية.

وتستغل الجماعات الناشطة في هذا الأمر، حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية التي تعاني منها البلاد منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي إثر ثورة شعبية في 2011.