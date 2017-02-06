الحكومة المصرية: بدء الفصل الدراسي في موعده

رؤية

القاهرة – اعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات لأول شهر مارس القادم، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، سواء في المدارس أو الجامعات، وأنه سوف ينطلق في موعده 11 فبراير الجاري.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا توجد أسباب تستدعى تأجيل الدراسة، حيث أوشكت الوزارة على الانتهاء من طباعة الكميات المطلوبة من كتب التيرم الثاني، إضافة إلى ‏قرب انتهاء أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس, مشيرة إلى أنه من المتوقع انتهاء المؤسسات من طباعة الكتب والكميات المطلوبة، والتي وصلت إلى 70 مليون نسخة، الخميس المقبل 8 فبراير الجاري, وأن الوزارة تعمل على توريد كافة الكميات والأعداد التي يتم الانتهاء من طباعتها إلى مخازن الوزارة بفيصل وأكتوبر، وعلى الفور تقوم المديريات بسحبها وتسليمها للمدارس والإدارات التعليمية المختلفة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية ، حسبما ذكر «اليوم السابع».