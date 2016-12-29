الحكومة المصرية توافق على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية وترسلها للبرلمان

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القاهرة – أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس، على الاتفاقية وعلى إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.

وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددًا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور، وذلك وفقًا لموقع “اليوم السابع”.