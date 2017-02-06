الحوثيون يهاجمون بلدة لودر عقب يومين من طرد عناصر القاعدة

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صنعاء – هاجم المتمردون الحوثيون اليوم الإثنين بلدة لودر بأبين في اعقاب تمكن المدنيين فيها من طرد عناصر تنظيم القاعدة.

وقال مقاتلون في جبهة ثرة بلودر، “إن ميليشيات الحوثي شنت هجوماً واسعاً على الجبهة في محاولة لاختراقها وإعادة احتلال بلدة لودر مرة أخرى، بعد أن فشلت عناصر القاعدة في احتلالها”.

واتهم قيادي في القوات التي تقاتل في صف الحكومة لـ«24» عبر الهاتف، “الحوثيون يحاولون تعويض هزيمة القاعدة في لودر، لقد هزمنا جماعة القاعدة التابعة لصالح وسوف نهزم جماعة الحوثيين، ولن يتمكنوا من احتلال لودر”.

وأضاف القيادي: “بعد أن فشلت القاعدة في احتلال لودر يحاول المخلوع صالح الدفع بالحوثيين لتعويض خسارة القاعدة للعشرات من عناصرها وفشلها في احتلال لودر”.

واستخدم الطرفان في المواجهة اسلحة ثقيلة وصواريخ لو، فيما القوات الحكومية تناشد التحالف والمنقطة العسكرية في عدن سرعة مد الجبهة بالسلاح والعتاد، وقصف تحركات الانقلابيين.