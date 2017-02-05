الخارجية الإيرانية توافق على إصدار تأشيرات لفريق مصارعة أمريكي

رؤية

طهران – قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن إيران وافقت على منح فريق المصارعة الحرة الأمريكي تأشيرات لدخول أراضي الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن قاسمي القول الأحد إنه “بالنظر إلى وقف تنفيذ القيود العنصرية ضد دخول المواطنين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة وفق أحكام القضاء الفيدرالي الأمريكي، وبالنظر إلى طلب رئيس اتحاد المصارعة في إيران ورئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، تمت الموافقة على إصدار تأشيرات لفريق المصارعة الأمريكي للمشاركة في مسابقات كأس العالم للمصارعة في كرمانشاه” بإيران.

وكان قاسمي أكد أن إيران ترفض مشاركة الفريق الأمريكي، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول الإيرانيين إلى الولايات المتحدة. وكانت إيران أدانت القرار الأمريكي بشدة وقررت الرد عليه بالمثل.