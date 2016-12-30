الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار فى سوريا «إنجازًا كبيرًا»

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طهران -قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، أن وقف إطلاق النار الشامل الذى تم التوصل اليه في سوريا بموجب اتفاق روسي تركي هو “إنجاز كبير”.

ووفقا لما نقلت وكالة «فرانس برس»، دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة (الساعة 22,00 ت غ الخميس) وهو يمهد لتسوية سياسية تعمل انقرة وموسكو على التوصل اليها.

وكتب ظريف على تويتر “وقف اطلاق النار فى سوريا إنجاز كبير” داعيا إلى “استغلال هذه الفرصة لاقتلاع جذور الارهاب”.

واوردت وكالة «ارنا» الرسمية الايرانية ان ظريف اجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسى سيرغى لافروف.

وذكرت ان المسؤولين “رحبا بوقف اطلاق النار فى كامل سوريا وشددا على مكافحة الارهاب وتنظيمى الدولة الاسلامية وجبهة النصرة وحلفائهما”.

كما اتفقا بحسب الوكالة على “مواصلة التشاور والتنسيق فى اطار الاتفاق الثلاثى بين تركيا وايران وروسيا بهدف إجراء مفاوضات” بين النظام السورى وفصائل المعارضة، يتوقع أن تعقد فى أستانا بكازاخستان فى يناير.