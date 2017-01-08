الخارجية التونسية: نتابع باهتمام اعترافات الإرهابيين بقتل صحفيين مختفيين

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تونس – أكدت وزارة الخارجية التونسية، أنها تتابع باهتمام شديد قضية اعتراف إرهابيين موقوفين في ليبيا بقتل الصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشورابي المختفيين في ليبيا منذ عام 2014.

وكانت قناة تلفزيونية ليبية خاصة بثت الليلة الماضية، اعترافات لموقوفين، تم تقديمهما على أنهما ينتميان لتنظيم “داعش” الإرهابى، بقتل الصحفيين التونسيين.

وكشفت الوزارة فى، بيان اليوم الأحد، أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية، والتنسيق الفورى مع السلطات الليبية للتحقق من مدى صحة هذه المعلومات.

وأكدت أنها تولى قضية اختفاء الصحفيين اهتماما بالغا، مشيرة إلى أنها أجرت منذ اختفائهما الاتصالات اللازمة مع الجهات الليبية المختلفة ومع جهات إقليمية ودولية، وأنها لن تتوانى عن إتباع كل المسالك الممكنة واستعمال كل الوسائل المتاحة من أجل الكشف عن مصيرهما.