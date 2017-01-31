الخارجية الفرنسية: تجارب إيران الصاروخية تضر بالثقة بين الدول

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طهران – قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، إنه قلق من التجربة الباليستية الإيرانية وإن هذه التجربة تضر بالثقة بين الدول.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان التجارب التي أجرتها بلاده بصواريخ باليستية، غير منصوص عليها في الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة الدول 5+1. وأضاف ظريف انه ما من صاروخ يصنع في إيران من اجل استخدامه في مهاجمة دولة أخرى.

من ناحيتها، أعلنت روسيا أن التجربة الباليستية التي اجرتها طهران امس لا تعتبر خرقا لقرارات مجلس الامن التي صادقت الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول العظمى 5+1.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هذه التجربة عبارة عن انتهاك لقرارات مجلس الامن وانه سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما المقبل الشهر الوشيك تجديد العقوبات الامريكية على إيران.

واتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون طهران بأنها خرقت مرة أخرى قرار مجلس الامن الذي يحظر عليها إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وكانت الولايات المتحدة تقدمت بطلب عاجل لمجلس الامن الدولي لعقد جلسة مشاورات في أعقاب قيام إيران بإجراء تجربة لإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى. وقالت الخارجية الامريكية إن واشنطن تدرس هل تعتبر هذه التجربة انتهاكا لمقررات مجلس الأمن أم لا.