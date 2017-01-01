الخارجية المصرية تدين حادث اسطنبول.. وتؤكد: التكاتف ضروري لمواجهة للإرهاب

رؤية

القاهرة – أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، بأشد وأقوى العبارات حادث إطلاق النار الذي وقع بمدينة إسطنبول التركية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى وجرحى، معربًا عن تعازي مصر لذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد المتحدث باسم الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، التأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الظاهرة البغيضة التي تهدد جميع شعوب العالم دون تفرقة بين دين أو عرق، داعيًا إلى محاصرة التنظيمات الإرهابية التي تعبث بأمن الشعوب واستقرارها على نحو غير مسبوق، بحسب موقع “اليوم السابع”.