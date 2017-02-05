الخارجية المغربية: لن نعترف أبدًا بـ«الجمهورية الصحراوية»

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الرباط – أعلن الوزير المنتدب في الخارجية المغربية ناصر بوريطة أن المغرب الذي انضم مجدداً إلى الاتحاد الأفريقي أخيرا “لن يعترف أبدا” بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية”.

وقال بوريطة في مقابلة اليوم الأحد مع موقع “لو ديسك” الإخباري “لا يعترف المغرب ولن يعترف أبداً بهذا الكيان المزعوم، ليس ذلك فقط، بل سيكثف الجهود ليجعل الأقلية الصغيرة من الدول وخاصة الأفريقية التي لا تزال تعترف (بالجمهورية الصحراوية) تغير موقفها انسجاماً مع الشرعية الدولية والحقائق الجيوسياسية”.

وأكد أن “عودة المغرب إلى الأسرة المؤسساتية القارية لن تبدل في شيء مواقفنا الراسخة في ما يتعلق بأن الصحراء جزء من المغرب”، حسبما نقلت «فرانس برس».

وانضم المغرب مجدداً إلى الاتحاد الأفريقي الإثنين خلال قمة أديس أبابا بعدما أيد 39 رئيس دولة من أصل 54 هذه العودة.

وكانت الرباط انسحبت من المنظمة في 1984 احتجاجاً على انضمام “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” التي أعلنتها جبهة بوليساريو في الصحراء الغربية إلى الاتحاد.

وقال مصدر دبلوماسي كبير إن “داعمي البوليساريو قاموا بكل شيء طوال أشهر لمنع عودتنا، حتى اللحظة الأخيرة”، معتبراً “أنهم يسعون اليوم إلى إظهار هذا الفشل في مظهر النجاح”.

وتؤكد البوليساريو وداعموها أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي توازي اعترافاً بحدود الجمهورية الصحراوية.