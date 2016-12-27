«الخطة إكس» خلطة السبكي وحسن الرداد الجديدة في 2017

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القاهرة – تعاقد المنتج أحمد السبكي مع النجم حسن الرداد على بطولة فيلم جديد بعنوان “الخطة إكس”، تأليف محمد سيد بشير، ومن المقرر أن يبدأ تصويره عقب انتهاء السبكي من مسلسله الجديد “رمضان كريم”، والمقرر المنافسة به في السباق الرمضاني المقبل 2017

ويعد فيلم “الخطة إكس” هو التعاون الرابع بين السبكى والرداد، خصوصا بعدما قدما سويا أفلام “جوازة ميرى” مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وفيلم “زنقة ستات” مع النجمة إيمى سمير غانم، وفيلم “عشان خارجين”، إخراج خالد الحلفاوى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه فى عيد الأضحى الماضى.

يذكر أن المنتج أحمد السبكى يصور حاليا فيلمه الجديد “خير وبركة” بطولة على ربيع، ومحمد عبد الرحمن” توتة”، وتارا عماد، وعدد أخر من النجوم، إخراج سامح عبد العزيز.

كما أن النجم حسن الرداد تعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل “نوح”، والمقرر أن يخوض به السباق الرمضانى المقبل 2017، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وجارى البحث عن مخرج.