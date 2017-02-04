الخطوط الجوية الأردنية تستأنف نقل ركاب الدول التي حظرها قرار ترامب

رؤية

عمان – قررت شركة الخطوط الملكية للطيران، اليوم السبت، استئناف نقل ركاب سبع دول حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخولهم إلى الولايات المتحدة، وصدر اليوم قرار قضائي بوقف الأمر التنفيذي.

وأكدّ المساعد التنفيذي لمدير عام الملكية الأردنية لشؤون الإعلام والاتصال باسل الكيلاني في تصريح ل”رؤية”، أن بوسع مسافري البلدان التي تم منعهم من دخول الولايات المتحدة السفر إليها عبر خطوطها الجوية.

واستهدف القرار المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وأعلنت الخطوط الجوية الأردنية التزامها به ومنعت بالفعل أربعة مسافرين عرب بمطار الملكة علياء الدولي من السفر لأمريكا قبل عدة أيام.

وأحدث الأمر التنفيذي الذي قال ترامب إنه ضروري لحماية الولايات المتحدة من الإسلاميين المتشددين فوضى في المطارات بأنحاء العالم وإدانة من جماعات حقوقية وصفته بأنه عنصري وتمييزي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن حاملي التأشيرات الصالحة يمكنهم السفر إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى عودة العمل بالتأشيرات الصادرة قبل مرسوم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

وقالت الخارجية إن الأفراد الذين يحملون تأشيرات سارية يمكنهم الدخول للبلاد.