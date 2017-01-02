الداخلية البحرينية تعلن تورط إيران في الهجوم على سجن «جو»

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المنامة – أشارت وزارة الداخلية البحرينية، الإثنين، إلى دلائل ضلوع إيران بالهجوم على سجن «جو».

وأعلنت الداخلية البحرينية مساء أمس فرار 10 محكومين في قضايا إرهابية، خلال الهجوم المسلح الذي استهدف سجن “جو” جنوب شرقي البلاد، في وقت سابق.

وجاء هذا في بيان أصدرته الداخلية البحرينية، عبر موقعها الإلكتروني نشرت فيه تفاصيل الهجوم، الذي أسفر عن مقتل شرطي خلال التصدي للهجوم.

وحول تفاصيل الهجوم، قالت الداخلية البحرينية إن “مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر نفذت، هجوماً مسلحاً باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الاصلاح والتأهيل في (جو) في حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم (الأحد)، أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أحمد وإصابة آخر بإصابة متوسطة وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية “.

وبينت أن الهجوم أسفر “عن هروب عدد 10 من المحكومين في قضايا إرهابية ، وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أصدر قراراً “بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة.