الداخلية التونسية تفكك خلية إرهابية جديدة تابعة لتنظيم محظور

رؤية

تونس –ذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة، في بيان لها، أنه جرى اعتقال أفراد خلية إرهابية تابعة لتنظيم محظور، مكونة “من 9 عناصر تكفيريّة” الأربعاء، وتتراوح أعمار المعتقلين بين 28 و34 عاما.

ووفقا لما نقلت «سكاي نيوز»، أوضحت الوزارة أن قوات الأمن صادرت “خازن معلومات (فلاش ديسك) يحتوي على مقاطع فيديو تظهر أفراد الخلية بصدد القيام بتدريبات قتالية بإحدى المناطق الجبلية..”.

كما ضبطت “صور اجتماعات سرية وصور عناصر إرهابية تقاتل ضمن الجماعات الإرهابية، ببؤر التوتر وخطب تحريضية على الارهاب”.

ووفقا للبيان، فقد جرى توقيف عناصر الخلية على ذمة قضية “الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.

وكانت السلطات أعلنت،الخميس، أنها فككت خلية مماثلة في ولاية سوسة، مرتطبة بـ”كتيبة عقبة بن نافع المتمركزة في جبل الشعانبي”.

يذكر أن تونس أعلنت أنها فككت نحو 160 خلية إرهابية في أرجاء البلاد خلال عام 2016.