الداخلية التونسية تفكك خلية إرهابية في الساحل الشرقي للبلاد

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تونس – أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت، تفكيك “خلية إرهابية” في الساحل الشرقي للبلاد، مكونة من ستة أفراد كانوا يتولون خصوصا تجنيد عناصر لمجموعات مسلحة إرهابية.

وبحسب «فرانس برس»، تم القبض على المشتبه بهم الستة الذين تراوح أعمارهم بين 19 و51 عاماً أمس الجمعة، في عملية للحرس الوطني في ولاية المنستير، بحسب البيان.

وأضاف المصدر أن المشتبه بهم اعترفوا أثناء استجوابهم بأنهم على اتصال بتنظيم داعش في ليبيا، وأنهم شاركوا في تجنيد تونسيين للتوجه إلى سوريا للانضمام إلى مجموعات مسلحة.

وأفاد عناصر الخلية أنهم شاركوا في “تدريبات” عسكرية تمهيداً لانضمامهم إلى منظمات إرهابية متطرفة.

ووسط جدل عام في تونس حول كيفية التعامل مع عودة “مسلحين إرهابيين” من الخارج، صوت البرلمان في يناير على تشكيل لجنة تحقيق في “الشبكات الإرهابية” وبالتالي في ظروف تجنيد هؤلاء المسلحين.

وشهدت تونس منذ ثورة 2011، تنامياً لتيار متطرف مسؤول عن مقتل أكثر من مئة عنصر أمني وجندي و20 مدنياً و59 سائحاً أجنبياً، بحسب أرقام رسمية.

وتكثفت عمليات تفكيك مثل هذه الخلايا في العامين الأخيرين وخصوصاً منذ اعتداء استهدف حافلة نقل للأمن الرئاسي في نوفمبر 2015 بالعاصمة التونسية، واعتداء آخر في مدينة بنقردان (ولاية مدنين-جنوب شرق) في مارس (آذار) 2016.

ويسري نظام حالة الطوارىء الذي يمنح قوات الأمن صلاحيات استثنائية، في تونس منذ نهاية 2015.