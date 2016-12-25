الداخلية التونسية تنفي إحباط عملية إرهابية على متن طائرة

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تونس – نفت وزارة الداخلية التونسية الأحد ما تناقلته وسائل إعلام حول وجود مخطط لتنفيذ عملية إرهابية على متن رحلة الخطوط التونسية المغادرة باتجاه برشلونة الإسبانية.

وأفاد بيان الوزارة، أنه “على إثر ورود خبر حول اعتزام إحدى المسافرات القيام بعملية إرهابية على متن رحلة على الخطوط التونسية المتجهة إلى برشلونة”.

وأضاف البيان، “تولت الوحدات الأمنية إنزال الفتاة والتحري معها ومع جميع الركاب، وإعادة تفتيش الطائرة تفتيشا دقيقا دون العثور على أي شيء يذكر”.

وأكدت الداخلية أن الطائرة أقلعت بصورة عادية، فيما تواصل الوحدات الأمنية المختصة التحري والتحقيق مع المسافرة المعنية، ولا تزال الأبحاث متواصلة، بحسب الوزارة.

ووفقا لوكالة “فرانس برس”، فإن الوزارة لم تذكر فيما إذا كانت المسافرة تونسية أم من جنسية أخرى.