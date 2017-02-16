الداخلية السعودية تحبط مخططات أربع خلايا إرهابية

رؤية

الرياض – صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه امتداداً لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن المملكة واستقرارها.

‏فقد تمكنت الجهات ‏من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل من منطقة (مكة المكرمة – المدينة المنورة – الرياض – القصيم) نشط عناصرها بأدوار متنوعة كتوفير مأوى للمطلوبين أمنياً، ومنهم طايع بن سالم بن يسلم الصيعري الذي قتل في مداهمة وكر إرهابي بحي الياسمين ،والانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما باستراحة الحرازات بمحافظة جدة (خالد غازي حسين السرواني، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي، سعوديا الجنسية) ‏واختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم داعش الإرهابي على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم وأنشطتهم الإرهابية، مع امتلاك بعض عناصرها لخبرات ‏ في صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتحضير الخلائط المستخدمة في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها، بحسب وكالة «الأنباء السعودية».

وقد بلغ عدد عناصر هذه الخلايا المقبوض عليهم حتى الآن (18) ثمانية عشر شخصاً، منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية وهم كل من :-

إبراهيم صالح سعيد الزهراني- سعودي الجنسية.

خالد عبدالرحمن محمد شراحيلي-سعودي الجنسية.

راجي عبده علي حسن-سعودي بالتجنس

سعيد صالح سعيد الزهراني- سعودي الجنسية.

سليمان ابراهيم عبدالرحمن الفوزان- سعودي الجنسية

صالح علي عبدالرحمن الشلاش- سعودي الجنسية.

عاطف صواب ظافر الشهري – سعودي الجنسية.

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السويد_ سعودي الجنسية

عبدالله ابراهيم سليمان العضيبي-سعودي الجنسية

عبدالله حمود عبدالله العضيبي- سعودي الجنسية.

عبدالله محمد الحميدي المطيري- سعودي الجنسية.

عبدالملك حمد عبدالله الفهيد-سعودي الجنسية.

محمد حمد سليمان الفهيد- سعودي الجنسية.

معجل ابراهيم عبدالرحمن الفوزان سعودي الجنسية

مهند حمد صلاح الزيادي العتيبي- سعودي الجنسية.

أيمن عمر أحمد مقبل-يمني الجنسية.

خالد أحمد محمد باجعفر-يمني الجنسية.

مازن الأمين مختار محمد-سوداني الجنسية.

كما اسفرت العملية الأمنية عن ضبط عدد من الأسلحة الآلية، وأسلحة بيضاء ذات نوعية خطرة، بالإضافة الى مبالغ مالية كبيرة تجاوزت (2,000,000)مليوني ريال سعودي.

‏ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد عزمها بعون الله وتوفيقه على التصدي وبكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الارهابية وتشكيلاتها ودفع شرورها عن البلاد والعباد، وإحالة المتورطين فيها للقضاء الشرعي لينالوا جزاءهم العادل.والله الهادي إلى سواء السبيل