الداخلية السعودية: نحو ألفي مواطن يقاتلون مع تنظيمات مسلحة

رؤية

الرياض – كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن وجود 73 سعودياً موقوفين خارج المملكة بتهم ذات صلة بالأعمال الإرهابية، مشيرة إلى أن أعداد المتورطين بالقتال في الخارج بلغ نحو 2093 مسلحاً انضموا إلى التنظيمات في مناطق مختلفة، وتصدرت سورية قائمة الدول التي قصدوها، بمعدل تجاوز 70 في المئة من عددهم الإجمالي، يليها اليمن في المرتبة الثانية، وأفغانستان في المرتبة الثالثة، والعراق في المرتبة الأخيرة.

وأكد الناطق باسم الداخلية اللواء منصور التركي بحسب «الحياة»، أن «عدد السعوديين الذين تتوافر الأدلة على وجودهم حالياً في مناطق تشهد صراعات يبلغ 2093 عنصراً»، مشيراً إلى أنه تم «التثبت من موقع وجود معظمهم». وأوضح أن 70 في المئة من «العناصر السعودية التابعة للتنظيمات الإرهابية موجودون في سورية، إذ بلغ عددهم 1540، فيما بلغ عدد الإرهابيين في اليمن 147 عنصراً، وهناك 31 سعودياً في أفغانستان وباكستان، كما ذيلت القائمة بخمسة عناصر إرهابية في العراق»، وأشار التركي إلى عدم توافر معلومات عن أماكن وجود 297 آخرين، مضيفاً أن «73 سعودياً موقفون خارج المملكة في تهم ذات صلة بالأعمال الإرهابية».