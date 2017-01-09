الداخلية المصرية تصدر بيانًا تفصيليًا حول هجوم العريش الإرهابي

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القاهرة – أصدرت وزارة الداخلية المصرية، ظهر اليوم الاثنين، بيانًا، أوضحت فيه تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين المطافي بحي المساعيد في مدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد 9 وإصابة 11 من عناصر قوات الأمن، فضلًا عن 4 مدنيين آخرين.

فقد صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بأن الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تمكنت من التصدى صباح اليوم 9 الجارى لهجوم إرهابى مسلح شارك فيه ما يقرب من 20 عنصر مسلح، حيث حاولوا إقتحام كمين “المطافئ” بدائرة قسم ثالث العريش بإستخدام قذائف (آر.بى.جى) وسيارة مفخخة، فضلاً عن كثافة نيرانية من الأسلحة الآلية والمتوسطة وزرع عبوات متفجرة بنطاق الكمين، وقد قامت القوات على الفور بالتصدى الحاسم لهذا الهجوم الإرهابى وتمكنت من تفجير السيارة المفخخة قبل وصولها للكمين والتعامل مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع خمسة منهم وإصابة ثلاثة آخرين، كما نجحت القوات فى إبطال مفعول العبوات الناسفة التى تم زرعها.

وقد أسفر ذلك الهجوم الغادر عن إستشهاد سبعة من رجال الشرطة (أمين شرطة وستة مجندين) بالإضافة إلى أحد المواطنين الذى تصادف مروره بنطاق الكمين، وكذا إصابة (6) من القوات و(6) من المواطنين وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وحالتهم العامة مستقرة.

كما نجحت القوات فى ضبط (14 خزينة بها العديد من طلقات عيــار 7.62×39 – 2 شريط متعدد – 30 طلقة آلى – 2 قنبلة يدوية – 2 جهاز لاسلكى – صديرى واقى – حزام ناسف – عبوة تحوى مواد مشتعلة – عدد (1) تايمر) كما تم ضبط سيارة تاكسى مبلغ بسرقتها بالقرب من مقر الكمين تحوى بعض الملابس التى كان يرتديها الإرهابيين أثناء فرارهم.

وعقب ذلك حاولت مجموعة إرهابية أخرى تنفيذ هجوم على كمين “المساعيد” بالطريق الدائرى وإطلاق النيران على القوات بكثافة إلا أن القوات قامت بالتصدى لهم وإجبارهم على الفرار فى المنطقة الجبلية المتاخمة.. وقد إستشهد أحد المجندين جراء ذلك.

تقوم القوات حالياً بعمليات تمشيط واسعة فى محيط المنطقة للعمل على ضبط هؤلاء الإرهابيين، وفقًا لـ «الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على فيس بوك».