الداخلية المصرية تعلن تصفية منفذ هجوم الفيوم الإرهابي

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القاهرة – كشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، مساء اليوم السبت، عن تمكن عناصرها من تصفية منفذ هجوم الفيوم، أثناء عملية ضبطه، خلال تبادر لإطلاق النار, وقع بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك في بيان لها منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أوضحت أنه فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لضبط مرتكبى واقعة إستهداف رئيس مباحث مركز أبشواي محافظة الفيوم والتي نتج عنها إصابته واستشهاد أمين الشرطة يحيى محمد عبدالستار (من قوة مباحث مركز أبشواي) بتاريخ 3/1/2017 بمنطقة كوبري سنجا بدائرة مركز شرطة أبشواي.

وتمكن فريق البحث الأمني من تحديد مرتكب الحادث، وتبين أنه الهارب طه محمود عبدالحميد طلبة (مواليد 4/10/1971 الفيوم ويقيم بها جبل سعد مركز يوسف الصديق – تاجر دواجن، من عناصر ما يسمى بالحراك المسلح التابع لحركة حسم الإخوانية وشهرته “طه أرانب”، محكوم عليه بالسجن غيابياً لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 5504/2015 جنايات مركز يوسف الصديق “انضمام لجماعة إرهابية” 5 سنوات غيابياً في القضية 7820/2015 جنايات مركز يوسف الصديق “حيازة أسلحة” ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من قضايا الجماعة الإرهابية.

وأسفرت عمليات تتبع المذكور عن رصد اختبائه بأحد الأوكار بمنطقة الطوابق فيصل بمحافظة الجيزة، وتم التعامل الفوري مع تلك المعلومات واستهدافه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا حيث فوجئت القوات بإطلاق النيران من داخله مما دفعها للتعامل معها ونتج عن ذلك مصرع المذكور والعثور بحوزته على بندقية آلية والعديد من الطلقات من ذات العيار، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتضطلع النيابة العامة بمباشرة التحقيقات.