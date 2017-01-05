الداخلية المصرية تعلن مقتل وضبط منفذي حادث كمين الهرم

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القاهرة – أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط المتهمين باستهداف كمين الهرم، ومقتل أحدهم في مواجهات مع الشرطة، وقالت الوازرة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه في إطار الجهود المبذولة لضبط منفذي حادث إستهداف الإرتكاز الأمني أمام مسجد السلام بمنطقة الطالبية بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، والذي وقع صباح يوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2016، مما أسفر عن استشهاد 6 من أفراد القوة الأمنية المرتكزة بالمنطقة بينهم إثنين من ضباط الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين من القوة، وتمكن فريق البحث الأمني المكلف بكشف أبعاد الحادث المشار إليه من تحديد منفذيه والذي تبين أنهم من عناصر ما يسمى بالحراك المسلح التابع لحركة “حسم” الإخوانية، تمكن فريق البحث من ضبط السيارة المستخدمة في الحادث (ماركة دايو) بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتم تحديد عدد من الأوكار التنظيمية بنطاق مدينة 6 أكتوبر التي إستخدمتها العناصر المنفذة للحادث في التخطيط والاختباء تمهيدًا للتنفيذ، والتي تم استهدافها عقب استئذان النيابة العامة وأسفرت عن مصرع أحد العناصر المتورطة بالحادث “مطلوب ضبطه في القضية رقم 79/ 2016 حصر أمن دولة عليا، تحرك لجان الحراك المسلح بمحافظة الجيزة” إثر تبادل لإطلاق النيران مع القوات الأمنية وعُثر بحوزته على “طبنجة حلوان عيار 9 مم – نظارة رصد مزوده بكاميرا – “2” هاتف محمول – “2” فلاش ميموري”.

وتم ضبط محمود أحمد محمد أحمد أبو الليل، أحد العناصر المنفذه للحادث “محكوم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سنتين في القضية رقم 277 / 201 / 2015 جنايات عسكرية أسيوط “عمليات نوعية”) وعثر بحوزته على “بندقية آلية – “53” طلقة – “3” خزن خاصة بذات البندقية – “2” طبنجة عيار 9 مم – “30” طلقة من ذات العيار – “2” قناع وجه – جهاز كمبيوتر محمول وآخر لوحي – “5” فلاش ميموري”، واحتوت المضبوطات على صور ومقطع فيديو لعملية رصد القول الأمني المستهدف.

وتمكن فريق البحث من التوصل لمعلومات هامة أبرزها، تلقي العنصر المضبوط تكليف من مسئولى مجموعته بحركة حسم برصد أفراد الإرتكاز الأمني المشار إليه أعقبها استلامه “2” طبنجة من المتوفي السابق الإشارة إليه لتأمين عملية زرع العبوة، واضطلاعه رفقة مجموعته باستقلال السيارة المضبوطة من إحدى النقاط المتفق عليها سلفًا بمنطقة المريوطية وبداخلها العبوة المتفجرة المستخدمة في الحادث، والتي تم إعدادها على شكل كتلة أسمنتية بهدف التمويه وصعوبة كشفها، وفي أعقاب وصوله إلى الموقع قام أحد أفراد المجموعة “قائد السيارة” باستيقافها والتظاهر بعطلها من خلال فتح غطاء المحرك وقيام المضبوط بزرع العبوة المتفجرة.