الداخلية المصرية تغلق 3 «صفحات إرهابية» على فيس بوك

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القاهرة – أغلقت وزارة الداخلية المصرية 3 صفحات إرهابية على موقع فيس بوك، وتمكنت من ضبط 11 متهماً بالابتزاز على الإنترنت خلال أسبوع.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، اليوم الثلاثاء، عن بيان الداخلية، إن “ضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية يواصلون جهودهم لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين”.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية المحرضة على العنف، عن غلق 3 حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين.

كما أسفرت الجهود، في مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين، عن ضبط 11 متهماً ومتهمة لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادي والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر الإنترنت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.