«الداخلية المصرية» رصدت 40 صفحة بـ«فيس بوك» تحرض على الإرهاب

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القاهرة – كشف أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية رصدت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 40 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تديرها الجماعات المتطرفة وتحاول من خلالها استقطاب شباب مصري وتجنيدهم للقيام بالعمليات الإرهابية.

وقال بدوي في تصريح صحفي، إنه تم التوصل إلى أن عددا كبيرا من هذه الصفحات يدار من تركيا بواسطة جماعات إرهابية ويقومون باستغلال الشباب من صغار السن وإقناعهم بأفكار متطرفة إرهابية.

وأكد أن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، تقوم بدور ومجهود كبير يستحق الإشادة لوقف العمليات الإرهابية والتوصل إلى حسابات خاصة بالتنظيمات المتطرفة، متابعا:” نريد أن نطمئن المصريين أن وزارة الداخلية تعمل على قدم وساق لوقف ومواجهة أي عمليات إرهابية وتسعى بجدية لملاحقة الإرهابيين وأفراد الجماعات المتطرفة”.

وأشار إلى أنه طالب خلال اجتماع للجنة بالبرلمان، بضرورة دعم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية فى كل مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة، حتى يستطيع أي مواطن عادي أن يتقدم ببلاغ ضد أى جريمة إلكترونية في نفس محافظته دون أن يذهب للإدارة المركزية بالقاهرة.

وأوضح بدوي، أنه سيطالب وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتقديم الدعم الكامل لهذه الإدارة لأنها تساعد بشكل فعال في كشف وفضح بعض الصفحات التي تديرها جماعات وتنظيمات متطرفة من الخارج.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن وجود تشريع يكافح الجريمة الالكترونية أصبح أمرا هاما وحيويا، مضيفا “كثير من الحسابات الخاصة بالمصريين على مواقع التواصل مخترقة ونحن كلجنة اتصالات فى البرلمان تأكدنا من هذا الأمر، ويجب تقديم تشريعات تساعد فى حماية خصوصية المواطنين”.

كان النائب أحمد بدوي كشف منذ أيام أنه تم رصد حوالى 50 مليون حساب مخترق للمصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرا من استخدام هذه المواقع فى تداول معلومات هامة وخصوصيات تتعلق بالمواطنين، وفقا لـ«المصري اليوم».