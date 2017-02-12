«الداخلية المصرية»: مقتل إرهابيين في تبادل إطلاق نار

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القاهرة – أعلنت وزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن نجحت فى تحديد مكان اختباء الهارب أحمد عبدالعزيز خلف محمد المقيم بمنطقة الفتح بمحافظة أسيوط، والذى يتخذ من المنطقة الصحراوية الواقعة بنطاق مدينة بدر بمحافظة القاهرة وكرا لاختبائه تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية تجاه الأهداف الهامة والحيوية بالبلاد.

وتم على الفور استهداف الوكر فى إطار مقنن لضبط المتهم، إلا أنه أثناء اقتراب القوات من الموقع بادر المتهم وآخر كان برفقته بإطلاق النيران على القوات فى محاولة للهرب، مما دفع القوات لتبادل إطلاق النار معهما، وأدى ذلك إلى مصرعهما.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهم وصديقه على “بندقية آلية وخزينة بها 18 طلقة من ذات العيار، 1 بندقية FN وخزينة بها 13 طلقة من ذات العيار وكمية من الفوارغ الناتجة مع التعامل مع القوات”.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن المتهم الخطر محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 104/81/2016 جنايات عسكرية “زرع عبوة متفجرة بمحيط قسم شرطة ثان أسيوط” ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضيتين رقمى “438/2015 إدارى عسكرى الخاصة بتفجير عبوة أمام مجمع محاكم أسيوط – 598/2016 حصر أمن دولة عليا الخاصة بانضمامه بتنظيم إرهابى يستهدف تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد”.

وتبين أن الشخص الآخر الذى كان برفقته، هو محمود عنتبلى محمد أحمد مقيم بأبوتيج، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 598/2016 حصر أمن دولة عليا، الانضمام لتنظيم إرهابى يستهدف تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وفقا لـ«المصري اليوم».