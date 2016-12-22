الدفء الزائد في الشتاء يعرضك للأنفلونزا

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باريس – كشفت الصيدلانية الفرنسية “مارينا سيشى” أن هناك بعض الأخطاء التى يقع فيها الإنسان عند محاولته الوقاية من فرص الإصابة بالأنفلونزا، خاصة فى فصل الشتاء، حيث تنجم الإصابة عن العديد من الفيروسات.

وأشارت “مارينا” إلى أن الحجرة شديدة التدفئة والتى تصل درجة الحرارة بها إلى نحو 18 درجة مئوية، تتسبب فى جعل الهواء أكثر جفافا مما يؤثر سلبا على الغشاء المخاطى للجهاز التنفسى العلوى والأنف والحنجرة.

وتنصح الطبيبة الفرنسية بأهمية الوقاية من برد الشتاء بتناول الخضروات والفاكهة الطازجة التى تعمد على تنشيط الجهاز المناعى مع ممارسة الرياضة مع الحرص على التهوية السليمة للغرفة يوميا لتجديد هوائها وتفادى الفيروسات.