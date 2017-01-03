الدفاع الجزائرية تعلن مقتل مسلحين في مدينة الأغواط

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الجزائر – أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، قتل اثنين من المسلحين الإرهابيين في مدينة الأغواط جنوبا، في عملية قام بها الجيش أمس الإثنين.

كما قبض الجيش على مسلحين جزائريين آخرين، وتاجر أسلحة من جنسية أجنبية في عين قزام قرب الحدود بين الجزائر ومالي، كما أفاد بيان وزارة الدفاع، بحسب «فرانس برس».

وجاء في البيان “في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات الأمنية، قضت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، مساء 2 يناير، على إرهابيين اثنين خطيرين بحي شطيط بمدينة الأغواط (400 كلم جنوب الجزائر)”.

وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بشخصين التحقا بالعمل المسلح في 1995 و1996، أي في السنوات الأولى للعنف المسلح الذي أعقب إلغاء الانتخابات التشريعية في 1992 التي فاز الإسلاميون في دورتها الأولى.

وضبط الجيش في هذه العملية رشاشين من نوع كلاشنيكوف وخمسة مخازن، بحسب المصدر.

وأضافت وزارة الدفاع أن الجيش قبض يوم الأحد على “إرهابيين اثنين من جنسية جزائرية وتاجر أسلحة من جنسية أجنبية، كانوا على متن سيارة رباعية الدفع، وضبط بحوزتهم مسدساً رشاشاً من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة”، وذلك خلال دورية قرب الحدود مع مالي.

وبحسب مجلة الجيش التابعة لوزارة الدفاع الوطني، فإن قوات الأمن قتلت 125 إرهابياً، وقبضت على 225 آخرين خلال 2016.

ورغم تراجع نشاط المجموعات الإرهابية المسلحة في الجزائر، إلا أن عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيمات صغيرة أخرى ما زالت تتمركز خصوصاً بالجنوب الصحراوي وجبال الشرق الجزائري حيث تكثر الغابات.