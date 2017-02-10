الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد يرفعون حظر الطيران إلى شرم الشيخ

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القاهرة – قررت الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد رفع حظر الطيران إلى مطار شرم الشيخ بعد أكثر من عام على قرار الحظر الذي فرض عقب سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء في 31 أكتوبر 2015.

كما قررت إلغاء تحذيرات سفر مواطنيها إلى المناطق السياحية في جنوب سيناء مثل شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين، وذلك بدءا من اليوم الخميس.

وأبقت الدول الإسكندنافية الأربعة على التحذيرات الأمنية لمواطنيها من السفر إلى باقي مناطق سيناء إلا في الحالات الضرورية، بحسب بيان مشترك أصدرته وزارات الخارجية في الدول الأربع.

وبذلك تكون الدول الإسكندنافية ليس لديها أية نصائح بعدم السفر إلى المناطق السياحية السياحية الرئيسية في مصر، في القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، والمناطق السياحية في جنوب سيناء، وفقا لـ«الوطن».