الدوحة تطلق أطول رحلة طيران في العالم

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الدوحة – أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة باتجاه نيوزيلندا، اليوم الأحد، لتهبط في مدينة أوكلاند صباح غد الإثنين بعد أن تجتاز 14535 كلم ذهاباً وإياباً.

وستستغرق الرحلة 16 ساعة و 20 دقيقة ذهاباً، بينما ستستغرق رحلة الإياب 17 ساعة و 30 دقيقة، بحسب موقع شركة الخطوط القطرية.

كما ستجتاز الطائرة من طراز “بوينغ 777” عشر مناطق زمنية وتمر فوق خمسة بلدان، ويتألف طاقمها من 19 شخصاً بينهم 4 طيارين.

بينما لم تعلن الخطوط القطرية عن عدد ركاب الرحلة.

يذكر أن مجموعة “طيران الامارات” أطلقت في مارس/آذار 2016 أطول رحلة طيران حينها، حيث كانت بين دبي و أوكلاند أيضاً، واجتازت مسافة 14200 كلم ذهاباً والمسافة نفسها إياباً.

(وكالات)