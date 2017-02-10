الدوري الأردني.. «الفيصلي» يكتفي بالتعادل مع «الجزيرة»

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عمان – انتهت قمة فريق الجزيرة وضيفه الفيصلي بالتعادل 1-1 ، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس على استاد الملك عبدالله الثاني في عمان، في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الأردني لكرة القدم.

ووفقًا لـ «سكاي سبورتس» احتفظ الجزيرة بالصدارة رافعا رصيده إلى 26 نقطة، بفارق نقطتين أمام الوحدات الثاني الذي يحل ضيفا على البقعة السبت في ختام المرحلة.

تقدم الفيصلي عبر الليبي أكرم الزوي (68)، وهو الهدف الأول له منذ التعاقد معه قبل أسبوعين، وعادل للجزيرة السوري مارديك مارديكيان (80 من ركلة جزاء)، ليعزز رصيده في صدارة قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف.

وشهد الوقت الضائع إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء لأنس جبارات من الفيصلي وعامر أبو هضيب من الجزيرة.

وتراجع الفيصلي إلى المركز الرابع برصيد 23 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن منشية بني حسن الذي تغلب على مضيفه ذات رأس بهدفين للمصري أحمد الميرغني (41) ومحمد حريمه (77).

وطرد لاعب ذات راس محمد العتيبي في الدقيقة قبل الأخيرة لنيله بطاقة حمراء.

وتستكمل المرحلة الجمعة فيلتقي سحاب مع شباب الأردن والأهلي مع الرمثا، ويلعب السبت أيضا الحسين مع الصريح.