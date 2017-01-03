الدوري الإنجليزي.. «مان يونايتد» يواصل زحفه نحو المقدمة  

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لندن – واصل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، زحفه نحو المقدمة، بفوزه أمس الإثنين، 2-صفر على مضيفه وست هام يونايتد، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لـ «فرانس برس» انتظر يونايتد حتى النصف ساعة الأخيرة ليؤمن فوزه بفضل ثنائية الإسباني خوان ماتا في الدقيقة (63) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة (78).

بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس بفارق 9 نقاط عن المتصدر تشيلسي و5 نقاط عن ليفربول الثاني و3 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث.