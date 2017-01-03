الديمقراطيون يحذرون ترامب من الرئاسة القائمة على “تويتر”

رؤية

واشنطن- وعد زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر، بمحاسبة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والجمهوريين فى الكونجرس، محذرا من “الرئاسة القائمة على تويتر”.

وبحسب وكالة رويترز، فأن الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ سيحاسبون ترامب على وعده “بجعل أمريكا عظمى مرة أخرى”، إذا كان ذلك يعنى خلق فرص عمل، ورفع الدخل، وإعطاء فرص حقيقية للمحرومين، وحماية الحقوق المدنية.

وقال شومر “سنقاتل بضراوة إذا ما قام ترامب بأشياء تقلل من شأن أمريكا وعظمتها”، مشيرا إلى أن القضايا التى تواجه الولايات المتحدة معقدة ولا يمكن التغاضى عنها، ومن المقرر أن يعقد الكونجرس اليوم دورته الأولى فى عام 2017.