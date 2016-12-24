الديوان السعودي يعلن وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود

رؤية

الرياض – أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم السبت بيانا أعلن فيه وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب «وكالة الأنباء السعودية»، جاء في البيان: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلن الديوان السعودي أنه «سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض».