الرئاسة التركية: أبلغنا أمريكا أننا لم نتلق دعمًا كافيًا في حرب داعش

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أنقرة – لفتت الرئاسة التركية إلى “أننا أبلغنا الولايات المتحدة أننا لم نتلق دعمًا كافيًا في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي خلال الأيام الأربعين الماضية”، مشيرةً إلى “أننا نتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأخذ المخاوف التركية بشكل أكثر جدية”.

وأشارت الرئاسة إلى “أننا نتوقع دعما كاملا من الولايات المتحدة في معركة الباب والأعذار ستكون غير مقبولة”.

واعتبرت أن “نجاح مباحثات أستانا مرتبط بنجاح وقف إطلاق النار في سوريا”، مشيرةً إلى “أننا نشترط عدم مشاركة حزب “الاتحاد الديمقراطي” في مباحثات أستانا”، وفقا لموقع «الناشر الإلكتروني».