الرئاسة اللبنانية: عودة اللُّحمة العربية تنجي المنطقة.. ومصر تلعب الدور الكبير

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القاهرة – قال بيار رفول، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية، إن عودة اللُحمة العربية هي الخلاص من مخطط التقسيم الذي يستهدف المنطقة، مشدداً على أن بلاده تسعى لكي تلعب مصر الدور الكبير في هذه المرحلة، خاصة أنها على علاقة جيدة مع الدول المتصارعة في المنطقة، وتابع:” زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون للقاهرة تأتى للتأكيد على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية بين البلدين والجيشين المصرى واللبناني”.

وأضاف “رفول”، خلال اتصال هاتفي بفضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر ولبنان هما البلدين الوحيدين اللذين تتعايش فيهما كافة الطوائف بحرية واحترام، مشدداً على أن حسن ومتانة العلاقة بين البلدين قائم وسيظل دائماً.

وأكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن وحدة العرب فى هذه المرحلة أمر أساسي وهام لمواجهة مخطط التقسيم والإضعاف الذي تواجهه الدول العربية، وتابع:” إذا تفرقت الدول العربية ستدفع الثمن غالياً”.